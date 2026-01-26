Documentaire

Les cordistes et les guides de haute montagne voient chaque jour leur vie suspendue au bout d’un fil. En France, Sébastien Bonjean grimpe sur les toits, les falaises et les ponts pour réaliser des travaux… Quant à l’Italien Gérard Ottavio, il ne renoncera jamais à son amour de la montagne.

Par le biais d’images exceptionnelles, de plans d’action et d’entrevues captivantes, cette série sur les métiers les plus dangereux vous transportera dans des situations à haut-risque et vous fera vivre une gamme d’émotions…

Réalisateurs : Fréderic Réau, Pascal Carron, Yannie Dupont-Hébert

