Documentaire

Elodie Vally est maître-verrier. Il y a trois ans, elle a repris les rênes des ateliers Lorin. Fondé il y a plus de 150 ans, c’est le plus ancien site dédié au vitrail toujours en activité.

L’artiste a participé à la restauration des vitraux de la célèbre cathédrale de Chartres. Aujourd’hui, elle nous ouvre les portes de son atelier pour nous livrer tout ce qui fait la particularité du bleu de Chartres.

Extrait du film: « Voyage à travers les couleurs – La France en bleu »

Réalisation: ​​Carole Greco

Production: ZED & Voyage