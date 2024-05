Documentaire



Pompier, militaire, pilote de ligne, médecin urgentiste, reporter de guerre, chauffeur routier, autant de métiers pour lesquels il n’existe pas de féminin. Pourtant, les femmes sont de plus en plus nombreuses à choisir ces carrières. Par goût du risque, de l’aventure, ou plutôt par passion. Assia vient tout juste de rentrer d’Afghanistan. Dans sa famille, ils sont militaires depuis plusieurs générations et elle est fière d’être parachutiste. Vérane est la première femme en France à avoir intégré le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne de sauvetage de Chamonix. Nelly, de son côté, patrouille toutes les nuits avec ses collègues de la BAC. Un documentaire de Pierre-Alexandre Biasutti.