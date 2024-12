Conférence

Communicante engagée depuis la fin de ses études, Claire est aujourd’hui entrepreneuse et influenceuse sur LinkedIn. Dans cette vidéo, elle nous partage ses apprentissages pour se donner plus de chance de reussir à engager grâce à la communication. Clarifier son intention, adapter son discours, mobiliser raison et émotion… découvrez un témoignage authentique et repartez avec des outils pour fédérer autour de vos projets. Claire, originaire de Segré, a orienté son engagement bénévole dans la jeunesse vers sa formation à Paris. Elle a rejoint Sciences Po en 2013 et poursuivi avec un Master en innovation et transformation numérique à l’École du management et de l’innovation. Co-fondatrice du groupe « Sciences Po en transition », Claire se dédie à la transition écologique, notamment en créant les Pépites Vertes, un média inspirant pour les jeunes aspirant à des carrières dans ce domaine.