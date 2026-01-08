Documentaire

Les médecins urgentistes du Service d’Aide Médicale d’Urgence de Lyon reçoivent quotidiennement des centaines d’appels au secours. À n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, ils doivent être en mesure d’assurer une écoute médicale. En cas d’urgence, une équipe doit se rendre le plus rapidement possible sur les lieux pour porter secours à la victime. Et tous les moyens sont bons: ambulance ou hélicoptère.

Pendant quelques jours, Christophe Hondelatte a vécu au rythme de ces hommes et de ces femmes dévoués qui exercent un métier hors du commun, plus que jamais au service des autres. Ce sont eux qui interviennent sur toutes les situations d’urgence : problèmes cardiaques, accidents de la route, difficultés respiratoires…

Lors de moments plus intimes et calmes, ces médecins urgentistes se livrent à Christophe Hondelatte sur leur travail, leurs attentes, leurs craintes et leurs doutes. Avec, pour le journaliste, toujours un même objectif en tête : comprendre l’engagement remarquable de ces personnes au service de tous.