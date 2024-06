Documentaire



Alors qu’en France le système de santé est en crise profonde, le climat n’est pas tout rose chez nous, en particulier au sein du personnel infirmier. Les infirmières et infirmiers sont près de 46 pour cent à abandonner le métier avant l’âge de la retraite. Un chiffre qui donne la mesure d’un vrai malaise. Agnès, Carmen, Jérôme, Anita, Luisa et les autres, saisis sur le terrain, témoignent à cœur ouvert de leur engagement et de leurs inquiétudes pour l’avenir de la profession.