Documentaire

Le Team Building est à la mode depuis une vingtaine d’année. Le but : resserrer les liens entre membre d’une entreprise, apprendre à gérer, communiquer, à diriger et transmettre des valeurs.La grande tendance la résolution d’énigmes de plus en plus complexes. Associer parfois des jeux de rôles ou encore trouver les bonnes clés pour s’échapper d’une pièce fermée appelée « Escape room ».