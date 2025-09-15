Manuela et Elena ont 15 ans. Elles habitent un petit village près de Clermont-Ferrand, et c’est en faisant leurs courses qu’elles ont été repérées il y a quelques mois par la directrice de l’agence de mannequins Elite. Après avoir franchi toutes les étapes de la sélection en France, elles ont gagné leur place pour participer à la finale mondiale du concours de l’agence en Chine. 80 jolies filles réunies pendant une semaine dans un hôtel de luxe sur une ile paradisiaque, pour gagner un titre prestigieux, clé d’entrée vers une carrière de top model international. En dehors d’un petit centimètre et d’un grain de beauté à l’oeil, impossible de différencier ces deux lycéennes, choyées par leurs parents immigrés d’origine serbo-croate. Mais au soir du concours en Chine, l’une d’entre elle sera peut être élue et l’autre pas. Aujourd’hui complices et fusionnelles, les jumelles resteront-elles aussi soudées jusqu’au bout ?