Pour beaucoup de salariés, le contrat à durée indéterminée, le fameux CDI, est devenu un « graal » inatteignable. Aujourd’hui, 84% des nouvelles embauches se font en CDD. Alors comment en est-on arrivé là ? Il y a bien sûr la conjoncture économique très incertaine qui n’encourage pas les entreprises à embaucher sur le long terme mais les garanties qu’offre ce contrat aux salariés peuvent aussi faire peur aux employeurs. Avec un CDI, tout licenciement doit être très précisément justifié et ouvre droit à d’importantes indemnités. Les employeurs hésitent donc de plus en plus à signer des CDI et beaucoup de salariés enchaînent sans fin des contrats à durée déterminée. Une précarité qui rend difficile l’acquisition d’un logement ou même la location. Certains établissements financiers proposent même des crédits à la consommation « spécial CDD »… avec des taux d’intérêt plus élevés.

Un documentaire de Frédéric Monteil.