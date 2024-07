Documentaire

Il y a Hervé, le vétéran, 23 ans de service, Bernard, qui a failli tout arrêter à cause d’une maladie étrange, Bruno qui le soutient sans rien laisser paraître. Il y a Cédric le benjamin de la caserne et Guillaume professionnel la semaine et volontaire le weekend. Ces cinq hommes sont pompiers professionnels à la caserne de Villeurbanne-Cusset, près de Lyon. Soldats du feu par vocation, ils ont choisi de sauver des vies et de soulager des détresses, souvent au mépris de leur propre vie. Nous avons partagé pendant plusieurs semaines la vie de ces héros du quotidien. A la caserne, mais aussi à la maison avec leurs femmes et leurs enfants qui nous confient leurs angoisses de les voir repartir tous les matins. Une grande série sur le courage et le désintéressement de ces hommes qui honorent chaque jour la devise des pompiers : « sauver ou périr ». Une grande série sur des hommes extra et ordinaires. Un documentaire de Patrice Lucchini – Robert Coulais.