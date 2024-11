Documentaire

En Mongolie, Joël Rauzy exerce le métier de musher, conducteur de chiens de traîneau. Régulièrement, il organise des expéditions d’une dizaine de jours sur les lacs gelés, auxquelles participent essentiellement des Français.

Chaque hiver, il parcourt les rivières et les lacs gelés en compagnie de ses trente-huit chiens. Joël Rauzy est musher : conducteur de chiens de traîneau. Il est le seul en Mongolie : cette activité n’appartient pas à la culture d’Asie centrale. Avec sa compagne Bahina et une petite équipe d’assistants mongols, il organise des expéditions d’une dizaine de jours, auxquelles participent essentiellement des Français. Nous avons suivi l’une d’elles sur le lac de Khusvul, une gigantesque étendue d’eau du nord de la Mongolie, prise par les glaces de décembre à mai. Une féérie de givre et de cristal, par – 25 degrés.

l y a encore huit ans, Joël était basé en France, dans les Pyrénées, et organisait des raids aux quatre coins du monde. C’est lors d’une de ces expéditions qu’il a eu le coup de foudre pour la Mongolie. Il s’y est établi, séduit par les grands espaces. « Je me suis dit : il y a de la place, il faut tenter le coup ». Depuis, il s’est habitué à une vie spartiate, souvent sans eau courante et avec le minimum d’électricité. Tous les ans au milieu de l’hiver, il transporte ses trente-huit chiens de son camp de base près d’Ulan Bator à son autre camp, situé à la pointe sud du lac de Khusvul.

Première diffusion : 19/05/2012

Un reportage de Xavier LUIZET