Documentaire

La pêche est considérée comme l’un des métiers les plus dangereux au monde. Pourtant certains marins-pêcheurs choisissent d’aller encore plus loin. Alors, qu’est-ce qui pousse ces hommes à braver la furie des océans et la violence du métier? L’appât du gain ? Le goût du risque ? L’espoir du gros coup ? Ou simplement l’amour de la mer ? Nous avons partagé les peurs, les joies et les dangers de cette vie qu’ils placent souvent eux même aux extrêmes du raisonnable. Dans le Détroit de Magellan, trois pêcheurs chiliens errent sur leur minuscule embarcation. Chaque jour et dans des conditions météo épouvantables, ils doivent aller récolter dans une eau glaciale des oursins au fond de la mer. Dans le Pacifique, à l’extrême sud de la Nouvelle-Zélande, la pêche aux casiers est extrêmement réglementée, terriblement dangereuse mais tellement rémunératrice. Le marins qui la pratiquent savent que la moindre panne, la moindre erreur les enverra se fracasser sur les récifs volcaniques à l’abri desquels vivent les langoustes.