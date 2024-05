Documentaire



Gagner de l’argent au soleil, c’est le rêve de nombreux jeunes qui profitent de l’été pour trouver un travail d’appoint. Pendant les vacances, plus d’un million de saisonniers travaillent en France. Serveurs, vendeurs de beignets sur les plages, le rythme de travail effréné fait partie du contrat ; ils le savent, mais certains vont vivre un été d’enfer. Pour décrocher un job au Cap d’Agde, Ethan, 21 ans, est prêt à tout. Faute de logement, il a planté sa tente dans un sous-bois. Entre les restaurateurs qui l’emploient sans le payer et les rôdeurs qui dépouillent régulièrement son campement, il va très vite déchanter. Lucie, étudiante, ne sait plus comment réagir face au comportement déplacé de son employeur. Propositions indécentes, attouchements, la jeune serveuse est harcelée par son patron. César, lui, pensait financer son année de fac en vendant des beignets, un business très rentable sur les plages.

Première surprise : il doit vendre de la marchandise frelatée, mais ce n’est pas tout. Il n’aura pas le CDD promis et sera payé à la commission, un mode de rémunération illégal. Salaires non versés et conditions de travail indignes, enquête sur ces petits boulots qui virent parfois au cauchemar.



Un documentaire de Manuel Laigre