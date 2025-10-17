« Ta différence, loin de me léser, m’enrichit. » Cette citation donne le la au discours de Christian Charlier, qui nous parle de diversité cognitive – depuis le Haut Potentiel Intellectuel (HPI), jusqu’à l’autisme, en passant par les troubles “dys”. A propos, saviez-vous que Cindy Crawford était surdouée ? En effet, les HPI ne répondent pas tous au stéréotype populaire du surdoué timide avec des lunettes … Christian Charlier est, entre autres, le cofondateur de la communauté My gifted network. Ce réseau ouvert, créé au sein d’un grand groupe aéronautique européen, veille à la prise en compte de la diversité cognitive des employés au sein de l’entreprise. Haut Potentiel Intellectuel, autisme Asperger, troubles “dys” … vous en avez déjà entendu parler ? Christian vous parlera de cette thématique passionnante sous l’angle de quelqu’un qui a exploré le sujet de l’intérieur : en partant de ses expériences personnelles, il vous racontera sa quête pour l’inclusion de ces profils hors pair dans l’environnement professionnel.