Article Freelance vs CDI : que choisir en 2026 ? Le monde du travail n’a jamais connu une transformation aussi rapide. Entre l’essor du télétravail, la digitalisation des métiers...

Conférence Le marketing du luxe Nous avons eu la chance d’accueillir trois invités prestigieux : Dominique Busso, CEO de Forbes France et Oniriq, Bérénice...

Documentaire Quand les ouvriers deviennent patrons Dans la Meuse, à Bar-le-Duc, des dizaines de salariés de l’entreprise Bergère de France ont pris le pari de...

Documentaire Ouvert le dimanche, la bonne affaire ? Qui n’a jamais rêvé de pouvoir faire son shopping le dimanche ? Depuis la loi Macron promulguée en août...

Conférence La gestion d’un petit camping Gérer un petit camping représente une aventure humaine aussi enrichissante que complexe. Au-delà de la simple location d’emplacements, cette...

Article Idris Hygilas : pourquoi le nettoyage attire une nouvelle génération d’entrepreneurs Résumé des points abordésI. Un secteur en pleine mutation Alors que de plus en plus de Français cherchent à...

Conférence Sens du travail, bonheur et motivation La civilisation des loisirs, le chômage de longue durée et les 35 heures ont changé notre rapport au travail....

Documentaire C’est pas Sorcier – Coulisses d’un journal télévisé Fred et Jamy nous entraînent dans le service Infos de la rédaction de France 3 à Paris et nous...

Documentaire Facs, boulots, réussir à tout prix… et après ? Face aux ratés de Parcoursup, beaucoup d’écoles privées post-bac surfent sur l’angoisse des familles pour leur vendre des formations...

Documentaire De la commande à la livraison, des métiers qui bougent Découvrez les métiers en Transport-Logistique, « de la commande à la livraison » : conducteur-livreur, cariste, conducteur de marchandises, agent de...

Documentaire Ces saisonniers épuisés travaillent sans relâche tout l’été Pierre Antoine est étudiant à Paris. Pour l’été, il a décroché le job de ses rêves plagiste près de...

Podcast La bergère et la montagne Devenir bergère, c’était la vocation de Florence Debove. Élevée à la campagne, elle a longtemps suivi le chemin des...

Documentaire Chauffeurs poids lourds : du gasoil dans le sang L’Escale Village est l’un des plus grands et des plus vieux relais routiers de France. Située à un point...

Conférence Etudier à l’université en Belgique francophone, l’offre et les atouts de l’UCLouvain Étudier à l’université en Belgique francophone constitue une opportunité enrichissante tant sur le plan académique que personnel. Parmi les...

Documentaire Florian, du clavier à l’enclume Cet ingénieur conseil a décidé de tout quitter afin de vivre sa passion pour la coutellerie d’art. À la...