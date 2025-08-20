Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La SNSM, les héros du sauvetage en mer Ils risquent leur vie pour sauver celle des autres. Les sauveteurs de la SNSM perdent parfois la vie en...

Article Pappers : quelles sont les nouveautés pour les entreprises en 2025 ? Depuis son lancement en 2020, Pappers s’est imposée comme une plateforme incontournable de l’open data, mettant à disposition gratuitement...

Article Entreprises : pourquoi offrir des chèques cadeaux ? Offrir des chèques cadeaux en entreprise est devenu une pratique de plus en plus répandue, tant pour récompenser les...

Documentaire Urgences vétérinaires : dans les coulisses d’un métier impitoyable Dans l’imaginaire collectif, le vétérinaire incarne souvent la figure bienveillante qui soigne les animaux avec douceur et dévouement. Pourtant,...

Article Pourquoi devenir auxiliaire de puériculture ? Devenir auxiliaire de puériculture attire de nombreuses personnes qui recherchent un métier engageant, centré sur le bien-être des enfants....

Article Comment négocier son salaire ? Négocier son salaire est une étape délicate mais essentielle dans une carrière professionnelle. Que l’on soit en début de...

Documentaire L’Auvergne, le nouvel eldorado de l’emploi ? Cette région rurale et volcanique, en plein coeur de la France, affiche des chiffres du chômage inférieurs à la...

Documentaire Contrôleur de métro, un métier centenaire Les resquilleurs du métro au siècle dernier !

Documentaire Ecole 42 – Born to code Les emplois les plus passionnants et dont la France a besoin sont désormais numériques. « Si la France, 5e...

Documentaire Une nuit avec les pompiers du Bronx Les pompiers du Bronx sont les plus sollicités du monde avec plus de 200 sorties par jour pour les...

Documentaire Business en famille : tu seras patron mon fils ! Les entreprises familiales représentent une société sur deux en France. Argent, pouvoir, les générations doivent s’entendre pour tout partager....

Documentaire Le métier d’agriculteur Film documentaire tourné en Bretagne Centre avec des agriculteurs et des agricultrices pour le festival Lieux Mouvants ; réalisé...

Documentaire La compagnie de cirque Archaos au lycée Accompagnée par le Théâtre du Merlan, la Compagnie Archaos s’est installée, travaillant à sa recherche artistique, dans un lycée...

Documentaire L’âge d’or des paparazzi La presse people » ne s’est jamais aussi bien vendue en France. Les nouveaux titres fleurissent dans les kiosques :...

Article Diététicien vs nutritionniste : comprendre leurs distinctions Lorsqu’il s’agit de prendre soin de sa santé et de son alimentation, il est courant de consulter un spécialiste....

Documentaire Paparazzi, à l’épreuve des objectifs ! Nous suivons les plus grands paparazzis dans leur travail, rythmé entre espionnage et culot, afin de capturer dans leur...

Documentaire Guillaume Bats, un humoriste pas comme les autres Portrait du comique Guillaume Bats, atteint d’une maladie handicapante. Grâce à sa détermination et à sa passion pour le...

Documentaire Quitter ma famille pour devenir danseuse étoile ! Ophélia a 15 ans et veut faire de la danse son métier. Cette année, elle va rentrer dans une...