Documentaire

La fête foraine demeure une des attractions les plus populaires de France. Elle a su rester à la mode en proposant des animations toujours plus spectaculaires. Ces nouvelles machines coûtent cher, jusqu’à 500 000 euros, et la moindre panne peut se transformer en catastrophe. Comment gèrent-ils au quotidien cette course aux frissons ? Très appréciés du public, les forains ont une réputation plus controversée auprès des élus qui leur reprochent parfois des méthodes «musclées» pour s’installer dans les villes. A la tête de cette corporation qui fait vivre plus de 300 000 personnes : Marcel Campion, qui s’est fait connaître en imposant sa grande roue en bas des Champs-Elysées. Qui est ce personnage influent ?

Un documentaire d’Arnaud Levert.