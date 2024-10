Documentaire



Dans un contexte économique difficile, marqué par la faillite de 56 000 entreprises et la disparition de milliers d’emplois, certaines PME choisissent de ne pas se résigner. Ce portrait suit le parcours d’un imprimeur et d’une société de matériel nautique, où dirigeants et employés unissent leurs efforts pour sauver leurs entreprises. Malgré les défis, ils refusent de baisser les bras et se battent pour préserver leurs emplois. Ces dirigeants, prêts à de nombreux sacrifices, s’interrogent sur les moyens de surmonter cette crise, où la trésorerie reste le nerf de la guerre.