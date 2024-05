Documentaire

Permettre aux salariés français d’avoir plus de temps libre tout en réduisant le chômage : c’était la promesse des 35 heures. Mais s’agissait-il d’une « fausse bonne idée » ? Aujourd’hui beaucoup de voix s’élèvent pour dénoncer cette spécificité française. Pour bon nombre de patrons, les 35 heures couteraient cher aux entreprises françaises et auraient permis de créer trop peu d’emplois. Et côté salariés, les 35 heures divisent de plus en plus. Si certains restent attachés à leur temps libre coûte que coûte, d’autres considèrent qu’il faudrait pouvoir travailler plus? Le cas des salariés de Smart qui ont voté majoritairement pour l’augmentation de leur temps de travail, malgré le blocage des syndicats. Alors à quoi ressemble le rythme de travail de millions de Français ? Les salariés sont-ils vraiment prêts à rogner sur leurs avantages et à travailler plus ? Cela leur permettrait-il vraiment de gagner plus ?

Un documentaire de Laurent Lesage.