Le rectorat de l’académie de Strasbourg, l’INSPE de Strasbourg et Espace Avenir (orientation – stage – emploi) de l’Université...
Signer un contrat de déneigement sans le lire attentivement peut mener à des frustrations en plein hiver. Délais non...
A Moiry dans le canton de Vaud, Jack Capt fait du pain. Du pain au levain, pétri à la...
Le métier d’assistante administrative vit une mutation majeure. Pour sécuriser son activité et augmenter ses revenus d’ici 2026, l’adoption...
Décrocher un entretien est une victoire en soi, mais le transformer en offre d’emploi ferme demande une maîtrise subtile...
Le monde du travail traverse une révolution silencieuse mais profonde, redéfinissant les codes traditionnels de l’entreprise et de l’indépendance....
Suspendus entre ciel et terre, les cordistes exercent l’un des métiers les plus spectaculaires… et les plus dangereux de...
Dans le domaine des hôtels de grand luxe à Paris, le summum de l’opulence est atteint. La rivalité entre...
Sur la place de la Concorde à Paris, Le Crillon est l’un des plus luxueux hôtels au monde. Le...
Avec plus de soixante millions d’animaux de compagnie, la France est championne d’Europe. Mais les chats et les chiens...
L’emballage joue un rôle fondamental dans la construction et la consolidation de l’image de marque. Plus qu’un simple contenant,...
Bercée par la citation de Gandhi « Soyez le changement que vous désirez voir dans ce monde », Corinne...
L’hôtellerie en France est un secteur dynamique qui offre de nombreuses opportunités professionnelles. Après le bac, choisir une formation...
Tout commence par un bagage oublié…
Cap sur Dunkerque, dans le département du Nord, à la découverte du troisième port de France. Bousculé par le...
La liquidation judiciaire d’une entreprise est une situation qui place les salariés dans une position extrêmement délicate. Ce processus,...
L’intelligence artificielle générative n’est plus une promesse futuriste : elle s’intègre désormais concrètement aux workflows des entreprises. Focus sur...
Tout le monde connaît Polytechnique, cette école dont les élèves défilent en uniforme le 14 juillet. Elle parade tout...
Premier levé, dernier couché, rarement remercié : un bon régisseur doit gérer n’importe quel problème à n’importe quel instant....
Au cœur du département des Bouches-du-Rhône, ce documentaire inédit raconte comment une nouvelle génération d’agriculteurs, pleine d’espoir, réinvente la...
