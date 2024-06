Documentaire



Ils sont plus de 670 000 vendeurs à domicile à sillonner les routes de France avec leurs petites mallettes, prêts à s’installer dans votre salon. Plus de 50 ans après la naissance de Tupperware, fini le temps où cette activité était réservée à une clientèle rurale. Aujourd’hui, elle est adulée par le jeune public à la recherche de nouveautés et de moments de convivialité. Avec un chiffre d’affaires annuel de 4 milliards d’euros, le secteur ne s’est jamais porté aussi bien. Si pour la plupart des vendeurs, c’est un complément de salaire, 40% d’entre eux en font leur activité principale. Certains, après des années d’efforts, réussissent même à gagner plus de 10 000 euros par mois. Plongée au cœur d’un métier en plein essor, dans le quotidien des vendeurs à domicile.



Un documentaire de Montané Nina