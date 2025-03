Documentaire

Elles ont été sacrées Miss France, couvertes de cadeaux et auréolées de prestige. Elles ont connu la gloire et les paillettes. Nous avons suivi Chloé Mortaud et Malika Ménard dans leurs nouvelles vies. Pourquoi l’ex miss s’est-elle éxilée aux Etats Unis ? Un documentaire de Laurence Lowenthal et Anne Verdaguer, Patrick Spica Productions