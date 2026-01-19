Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Quand on utilise le management pour virer ses employés Le Lean management, une méthode certes efficace, mais qui n’est pas au goût de tous les employés.

Documentaire Coup de coeur : Joël, le libraire qui ne connaît pas la crise Les ventes de livres sont en baisse. Dans ce secteur en crise, des petits libraires indépendants tirent leur épingle...

Documentaire Risque en hauteur : les travailleurs de l’extrême En ville, la hauteur impressionnante de certains bâtiments rend le travail des lignards et des monteurs de structures d’acier...

Conférence Handicaps : révélons les potentiels Les intervenants de cette conférence évoqueront les bonnes stratégies à développer en entreprise pour valoriser à la fois les...

Article Le métier de data analyst : comprendre son impact et se former efficacement Le data analyst est aujourd’hui l’un des métiers les plus stratégiques dans les entreprises, où la capacité à exploiter...

Article Formation en alternance : un modèle aux enjeux stratégiques pour alternants et entreprises L’alternance redéfinit aujourd’hui les parcours vers l’emploi. En effet, elle dépasse le cadre de la simple formation pour s’imposer...

Documentaire Restaurateur d’oeuvre d’art, un métier rentable Simon va éclater son compte en banque grâce au Christ

Documentaire Le métier d’agriculteur Film documentaire tourné en Bretagne Centre avec des agriculteurs et des agricultrices pour le festival Lieux Mouvants ; Un...

Documentaire Enfants du cirque, une vie hors du commun Vont-ils réussir leur numéro ? Grosse pression pour Louis et Joseph, deux frères inséparables de 8 et 14 ans...

Documentaire Entre terre et mer – De la femme à la mer Partez à la rencontre de 4 femmes d’univers et d’horizons différents, mais qui ont un point commun : un...

Documentaire Avec ou sans filtre – Julie Allione Pubs, films, séries… Julie Allione n’est jamais loin de tout ce qui se tourne en Corse. Car c’est bien...

Documentaire François Junod, féerie mécanique L’automate n’est ni un robot, ni une marionnette mécanique, mais une œuvre d’art pour François Junod. Il réalise des...

Documentaire Emploi : enquête sur le marché parallèle Un marché alternatif pour les travaux manuels, facilité par le jobbing, offre accessibilité et abordable à tous. Cependant, se...

Documentaire Voyage au coeur de la tour Eiffel La Tour Eiffel est un espace de vie et de loisirs gigantesque. Mais c’est aussi un espace de travail, où...

Documentaire La caserne de Sévigné Plongez dans les coulisses de la caserne de Sévigné, la plus vieille de Paris. Découvrez de l’intérieur comment les...

Documentaire Quelque chose de très précieux En 1968, le cinéaste Jean Chapot réalise un documentaire sur une famille de paysans du Haut Doubs. Aujourd’hui les...

Documentaire Fred ancien commando devenu manucure Regroupant près de 2600 hommes et femmes, civils et militaires, les fusiliers marins et les commandos constituent l’une des...