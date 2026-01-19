Cette jeune stagiaire veto réalise son rêve au bout du monde !
Un documentaire de Elodie Bonnes
Le Lean management, une méthode certes efficace, mais qui n’est pas au goût de tous les employés.
Les ventes de livres sont en baisse. Dans ce secteur en crise, des petits libraires indépendants tirent leur épingle...
En ville, la hauteur impressionnante de certains bâtiments rend le travail des lignards et des monteurs de structures d’acier...
Alors que certains cajolent avec affection leur animal de compagnie, d’autres affrontent ou domptent des animaux sauvages pour épater...
Parcoursup, point d’entrée vers le supérieur en France pour les lycées de l’AEFE.
Les intervenants de cette conférence évoqueront les bonnes stratégies à développer en entreprise pour valoriser à la fois les...
Le data analyst est aujourd’hui l’un des métiers les plus stratégiques dans les entreprises, où la capacité à exploiter...
L’alternance redéfinit aujourd’hui les parcours vers l’emploi. En effet, elle dépasse le cadre de la simple formation pour s’imposer...
Simon va éclater son compte en banque grâce au Christ
Film documentaire tourné en Bretagne Centre avec des agriculteurs et des agricultrices pour le festival Lieux Mouvants ; Un...
Vont-ils réussir leur numéro ? Grosse pression pour Louis et Joseph, deux frères inséparables de 8 et 14 ans...
Partez à la rencontre de 4 femmes d’univers et d’horizons différents, mais qui ont un point commun : un...
Pubs, films, séries… Julie Allione n’est jamais loin de tout ce qui se tourne en Corse. Car c’est bien...
L’automate n’est ni un robot, ni une marionnette mécanique, mais une œuvre d’art pour François Junod. Il réalise des...
Un marché alternatif pour les travaux manuels, facilité par le jobbing, offre accessibilité et abordable à tous. Cependant, se...
La Tour Eiffel est un espace de vie et de loisirs gigantesque. Mais c’est aussi un espace de travail, où...
Plongez dans les coulisses de la caserne de Sévigné, la plus vieille de Paris. Découvrez de l’intérieur comment les...
En 1968, le cinéaste Jean Chapot réalise un documentaire sur une famille de paysans du Haut Doubs. Aujourd’hui les...
Regroupant près de 2600 hommes et femmes, civils et militaires, les fusiliers marins et les commandos constituent l’une des...
Les conducteurs de cars postaux vers Derborence sont des orfèvres du volant. Ils manœuvrent sans trembler sur cette route...
