Article Télétravail : comment rester motivé sur le long terme Le télétravail s’est imposé non plus comme une parenthèse, mais comme une modalité de travail durable. Si les premiers...

Article BTS hors Parcoursup : 5 critères pertinents pour choisir votre école Le choix d’une formation en BTS en dehors de la plateforme Parcoursup représente une décision importante. Cette option exige...

Documentaire Camionneuse Zina a quitté l’Algérie pour la France afin de réaliser son rêve : devenir routière. À ses côtés, Meryem-Bahia...

Article Les événements d’entreprise pour renforcer la cohésion et la performance Dans un contexte professionnel en pleine transformation (télétravail, hybridation, nouveaux modes de management), les événements d’entreprise jouent un rôle...

Documentaire Je dirige un supermarché Jean Michel Brain contrôle le monde alimentaire de Lozère

Conférence L’impact d’une culture éthique sur le bien être au travail Cette conférence repose sur les résultats d’uneétude empirique réalisée dans le secteur de l’enseignement supérieur en 2019-2020. L’étude consiste...

Documentaire Gare du Nord : la plus grande gare d’Europe Desservant la Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne, la gare du Nord est la plus grande gare européenne...

Article L’intelligence émotionnelle au travail : pourquoi devient-elle essentielle ? Dans le monde en constante évolution du travail, une nouvelle compétence a commencé à émerger et à être appréciée...

Podcast Stratégie, influence, IA : les coulisses de Vivendi Visionnaire pour certains, concentrateur d’influence pour d’autres, Arnaud de Puyfontaine ne laisse personne indifférent. Président de Vivendi, il orchestre...

Documentaire Casses auto: histoire de famille Découvrez ces casses de campagne qui pour certaines travaillent encore à l’ancienne avec bonne humeur et savoir faire. Mais...

Documentaire Le métier de responsable d’exploitation en transport de marchandises Découvrez le métier de responsable d’exploitation en transport routier de marchandises, un métier qui bouge ! Le transport-logistique, et...

Documentaire Que sont devenues les anciennes stars des séries TV françaises Ils s’appellent Patrick, Laure, Cyril ou Magalie et ont tous été célèbres grâce à un seul rôle. Aujourd’hui ils...

Conférence Comment l’entrepreneuriat peut-il booster le parcours des élèves ? « Salut à toi, jeune entrepreneur ! » Cette phrase nous parle tous mais on en a pas appris grand chose...

Documentaire C’est pas sorcier – Affaire qui roule Fred et Jamy nous dévoilent la fabrication d’une voiture. Ils explorent les sites les plus secrets où sont imaginés...

Documentaire La folie des huîtres Quel est le métier qui réalise 60 % de son activité annuelle en quelques jours seulement ? Sur les...

Documentaire Ronan Tablantec : une vie de clown Mickaël Royer nous fait cadeau de son premier documentaire. Pour démarrer sa carrière de réalisateur, il a décidé de...