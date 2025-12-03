Le télétravail s’est imposé non plus comme une parenthèse, mais comme une modalité de travail durable. Si les premiers...
Le choix d’une formation en BTS en dehors de la plateforme Parcoursup représente une décision importante. Cette option exige...
Zina a quitté l’Algérie pour la France afin de réaliser son rêve : devenir routière. À ses côtés, Meryem-Bahia...
Comment imaginez-vous vos propres funérailles ? Voici Emma Acker, elle est thanadoula et elle accompagne les personnes en fin...
Dans un contexte professionnel en pleine transformation (télétravail, hybridation, nouveaux modes de management), les événements d’entreprise jouent un rôle...
Jean Michel Brain contrôle le monde alimentaire de Lozère
Cette conférence repose sur les résultats d’uneétude empirique réalisée dans le secteur de l’enseignement supérieur en 2019-2020. L’étude consiste...
Elle est mannequin de pied
Desservant la Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne, la gare du Nord est la plus grande gare européenne...
Dans le monde en constante évolution du travail, une nouvelle compétence a commencé à émerger et à être appréciée...
Visionnaire pour certains, concentrateur d’influence pour d’autres, Arnaud de Puyfontaine ne laisse personne indifférent. Président de Vivendi, il orchestre...
Découvrez ces casses de campagne qui pour certaines travaillent encore à l’ancienne avec bonne humeur et savoir faire. Mais...
Le secteur du BTP (bâtiment et travaux publics) en France est confronté à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée, un...
Découvrez le métier de responsable d’exploitation en transport routier de marchandises, un métier qui bouge ! Le transport-logistique, et...
Ils s’appellent Patrick, Laure, Cyril ou Magalie et ont tous été célèbres grâce à un seul rôle. Aujourd’hui ils...
« Salut à toi, jeune entrepreneur ! » Cette phrase nous parle tous mais on en a pas appris grand chose...
Fred et Jamy nous dévoilent la fabrication d’une voiture. Ils explorent les sites les plus secrets où sont imaginés...
Quel est le métier qui réalise 60 % de son activité annuelle en quelques jours seulement ? Sur les...
Mickaël Royer nous fait cadeau de son premier documentaire. Pour démarrer sa carrière de réalisateur, il a décidé de...
L’ostéopathie est une pratique thérapeutique en plein essor, centrée sur la manipulation du système musculo-squelettique pour améliorer la santé...
