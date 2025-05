Conférence

Dans cette conférence, Eric Chaillier démonte un à un les clichés et les stéréotypes (le « divin Mozart « , l’éternel enfant, le trublion vulgaire ayant composé une divine musique) qui sévissent encore sur ce compositeur. Il tente un portrait plus nuancé, plus authentique de celui que Hermann Hesse qualifiait de « mystère magique ». Auteur d’un livre sur La Flûte enchantée (Fayard, 2017), il insiste sur le caractère polymorphe de sa personnalité, qui emprunte autant à Papageno qu’à Tamino et qui oscille en permanence entre la joie et la tristesse, la tendresse et la force. De nombreux extraits musicaux ainsi que de superbes gravures permettent de se faire une meilleure idée de celui qui ne s’est jamais appelé Amadeus mais Wolfgang Amadé Mozart, et qui, toute sa vie, fut en quête d’amour et de lumière.