Beethoven était tellement sourd que toute sa vie, il a cru qu’il faisait de la peinture »… Jusqu’ici, on pensait devoir la meilleure blague sur le génie au regretté François Cavanna.
Mais la vie ne manque pas d’humour aussi. Christophe ROCANCOURT devra désormais partager son premier prix de l’imposture avec Mamoru SAMURAGOCHI, un dieu vivant au Japon.
Le compositeur sourd adulé par ses pairs n’était en réalité pas plus sourd que compositeur, mais un Mozart de l’arnaque. Il est passé aux aveux sous la menace de son nègre et n’est plus désormais que l’escroc le plus connu de l’archipel.