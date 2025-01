Documentaire

Mouvement phare de la culture pop, le hip-hop est dominé par les hommes. Mais de plus en plus de musiciennes talentueuses montent en puissance. Pour découvrir comment ces femmes rebattent les cartes du genre, « Twist » interroge la rappeuse Kitty Kat, la photographe Maï Lucas et la légende de la coiffure Dionne Alexander.

Un demi-siècle après son émergence, le hip-hop – qui associe rap, DJing, breaking, graffiti et art urbain – connaît toujours un succès planétaire. Ce mouvement reste toutefois dominé par la testostérone, en particulier le gangsta rap dont les morceaux, volontiers misogynes et discriminants, valorisent l’argent, la drogue et la violence, et réduisent souvent les femmes à de purs objets sexuels.

Pourtant, les femmes sont bien décidées à s’imposer dans le hip-hop. « Twist » rencontre Kitty Kat, rappeuse berlinoise de la première heure, qui défend la cause féminine dans ses punchlines provocatrices. Dans son nouvel album, elle fait la part belle à ses sœurs. Sur un autre registre, Layla, rappeuse de 26 ans, compose des textes sexpositifs tout en interrogeant la sexualité masculine. Lorsque le phénomène hip-hop US a essaimé sur le Vieux continent, la photographe Maï Lucas était aux premières loges. Les clichés de la Parisienne sont présentés dans le cadre de l’exposition « The Culture » à Francfort (Schirn Kunsthalle, jusqu’au 26 mai). Quant à la krumpeuse et chorégraphe française Nach, elle déploie un style singulier infusé de culture urbaine.

Magazine (Allemagne, 2024, 30mn)

