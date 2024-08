Podcast



Sortie par effraction du monde lisse et conservateur de Disney, Miley Cyrus est aujourd’hui une figure incontournable de la pop, et l’icône de toute une génération. À tout juste 30 ans, elle a déjà derrière elle bien des vies et des métamorphoses. Et son parcours est à l’image de notre époque : engagé, surprenant, chaotique parfois, mais jamais barbant.

Thomas Rozec raconte.