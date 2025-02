Documentaire

Voici l’histoire de Miguel Angel Estrella, un parcours insolite jonché de signes du destin. Un grand musicien au talent incontesté par ses pairs, qui renonce au confort du succès pour appliquer à la lettre ce qu’il est en son âme en conscience : un musicien social au service des plus démunis. Nous remontons le chemin de sa vie à travers les valeurs qui le guident et le portent. « Comme une étoile » au centre de laquelle se tient un homme debout, un homme de coeur, fait de force et d’humanisme ; autour duquel cinq mots forment les branches de cette étoile : l’inspiration, la foi, l’espoir, l’engagement et la lutte. Un documentaire de Cyriel Hanrion et Michaella Nicolino, COPRODUCTION KTO/BAIKAL PRODUCTION.