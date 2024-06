Documentaire



La vie de Piaf, c’est une légende, un conte, un roman que l’on pourrait croire sorti de l’imaginaire de Dickens et Zola… Une histoire si forte que l’on pourrait finir par se demander si « »la môme » » a vraiment existé ?

Qui est cette femme que le dictionnaire qualifie toujours comme « la plus grande figure de l’histoire de la chanson ». Au-delà de l’icône, c’est de la femme dont parle le documentaire, frêle silhouette aux gestes pathétiques, mais d’une personnalité hors du commun. Fille des rues qui connut la gloire, les amours et qui mourut presque clandestinement dans une maison louée dans le sud de la France.

Au-delà de la mort, dont elle disait « »qu’elle n’existe pas » », au-delà de ses derniers jours fait de souffrance et de solitude, Piaf, c’est un destin comme on en rencontre peu.

Elle a si pleinement, si fortement personnalisé la chanson française que, quarante ans après sa mort, on lui cherche toujours une descendance… En vain. Piaf n’était pas seulement Piaf. Elle était dans le sillage d’une époque qui créait des Cocteau, des Sartre, des Chagall. Mieux, Piaf elle-même créait des Montand, des Aznavour, des Bécaud…. « Piaf, c’était la France ». Dit-on encore aujourd’hui.



Un documentaire de Philippe Pichon