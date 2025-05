Documentaire

En novembre 2017, un an après l’élection de Donald Trump, le rappeur américain Joyner Lucas publie sur sa chaîne Youtube le morceau « I’m Not Racist ». Un échange coup de poing entre un supporter de Trump et un jeune afro-américain où chacun balance à l’autre ses quatre vérités. Cela inspire l’éducateur israélien Uriya Rosenman qui décide d’adapter le morceau au problème israélo-palestinien. Il rencontre en 2020 le rappeur palestinien Sameh Zakout qui l’aide à mettre en texte cette « discussion que personne ne veut avoir ». Le duo accouche en mai 2021 du morceau « Let’s Talk Straight » qui force le public à dépasser les stéréotypes et à bousculer ses certitudes.

Le 14 novembre, Uriya & Sameh annonce qu’ils forment un duo : Dugri !