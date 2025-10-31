Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Bernard Lavilliers – voyageur en solitaire Bernard Lavilliers se prépare pour un concert au Grand Rex à Paris. Sa guitare habituellement fiable devient subitement fausse,...

Documentaire Henri Contet : de la chanson réaliste à la chanson sentimentale Ce documentaire est un véritable hommage à Henri Contet, qui a su allier la beauté de la musique à...

Conférence Comment vivrons-nous la musique en 2043 ? En 2043, la manière dont nous vivrons la musique aura radicalement évolué, portée par des avancées technologiques fulgurantes et...

Podcast Rod Stewart : l’artiste devenu star sur le tard Rod Stewart : une voix, un personnage qui, pendant plus de soixante ans, et en particulier entre le milieu...

Conférence Techniques de l’art vocal à travers le monde Dans toutes les civilisations, la voix est non seulement un moyen d’expression artistique mais aussi un objet d’exploration méthodique,...

Documentaire Aux origines de nos instruments de musique Au Musée de la musique à Paris, les instruments racontent le monde : influences croisées, migrations, mais aussi esclavage...

Documentaire Johnny Rock, le sosie officiel de Johnny Hallyday et star en France rurale Au camping du bord de mer, dans la salle communale du village, à la galerie marchande du supermarché, la...

Documentaire Ascendant vierge : Castafiore Gabber Voix de Castafiore sur beat gabber, c’est le pot Belge explosif mis au point par Ascendant Vierge ! Crée...

Documentaire High energy – Le disco survolté des années 80 Avec ses beats électro, ses voix étranges et ses ambiances ambiguës, la high energy a enflammé le public des eighties....

Documentaire La vie secrète des chansons – Je n’ai pas d’ami comme toi Autour de son piano, André Manoukian livre des anecdotes étonnantes sur des chansons célébrant l’amitié et recueille les confidences...

Documentaire 10 ans et déjà rock star ! Leurs guitares électriques sont plus grandes qu’eux, mais ils savent déjà très bien s’en servir. Dès l’âge de 8...

Documentaire Combo Jazz de la Cité en studio Le Combo jazz de l’école secondaire Cité-des-Jeunes, à Vaudreuil-Dorion, est un petit ensemble constitué d’une section rythmique (piano, guitare...

Documentaire De quartiers défavorisés à la grande scène : l’orchestre de l’espoir À Pau, dans le quartier de la Ousse-des-Bois, malgré une préférence musicale pour Booba plutôt que Beethoven, un orchestre...

Documentaire Stars des années 80, la grande tournée On les appelle les naufragés du show biz, tous sont tombés dans l’oubli. Dans les années 80, au sommet...

Podcast Bernard de Ventadour – Troubadour Né aux alentours de 1130, dans la région de Ventadour, située aujourd’hui dans le département de la Corrèze, Bernard...

Documentaire Avec ou sans filtre – Jean-Pierre Marcellesi Jean-Pierre Marcellesi prêt à s’exprimer sans sa guitare et en plein jour !? La chose est suffisamment rare pour...

Documentaire Street Symphony Dans les rues de nos grandes capitales européennes, la musique se fait entendre. Il y a des accordéonistes jouant...