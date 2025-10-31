Bernard Lavilliers se prépare pour un concert au Grand Rex à Paris. Sa guitare habituellement fiable devient subitement fausse,...
Ce documentaire est un véritable hommage à Henri Contet, qui a su allier la beauté de la musique à...
En 2043, la manière dont nous vivrons la musique aura radicalement évolué, portée par des avancées technologiques fulgurantes et...
Rod Stewart : une voix, un personnage qui, pendant plus de soixante ans, et en particulier entre le milieu...
Dans toutes les civilisations, la voix est non seulement un moyen d’expression artistique mais aussi un objet d’exploration méthodique,...
Au Musée de la musique à Paris, les instruments racontent le monde : influences croisées, migrations, mais aussi esclavage...
Au camping du bord de mer, dans la salle communale du village, à la galerie marchande du supermarché, la...
Damso, Drake, Jul ont expérimenté l’intelligence artificielle, de façon plus ou moins assumée. Mais l’IA va-t-elle révolutionner le rap...
Voix de Castafiore sur beat gabber, c’est le pot Belge explosif mis au point par Ascendant Vierge ! Crée...
Avec ses beats électro, ses voix étranges et ses ambiances ambiguës, la high energy a enflammé le public des eighties....
Autour de son piano, André Manoukian livre des anecdotes étonnantes sur des chansons célébrant l’amitié et recueille les confidences...
Edmée Fleury c’est le sourire et l’originalité en musique. Auteur, compositeur, interprète, cette chanteuse romande s’inspire et puise ses...
Leurs guitares électriques sont plus grandes qu’eux, mais ils savent déjà très bien s’en servir. Dès l’âge de 8...
Le Combo jazz de l’école secondaire Cité-des-Jeunes, à Vaudreuil-Dorion, est un petit ensemble constitué d’une section rythmique (piano, guitare...
À Pau, dans le quartier de la Ousse-des-Bois, malgré une préférence musicale pour Booba plutôt que Beethoven, un orchestre...
On les appelle les naufragés du show biz, tous sont tombés dans l’oubli. Dans les années 80, au sommet...
Né aux alentours de 1130, dans la région de Ventadour, située aujourd’hui dans le département de la Corrèze, Bernard...
Jean-Pierre Marcellesi prêt à s’exprimer sans sa guitare et en plein jour !? La chose est suffisamment rare pour...
Dans les rues de nos grandes capitales européennes, la musique se fait entendre. Il y a des accordéonistes jouant...
Hendrix est largement reconnu comme l’un des plus grands guitaristes de tous les temps. Il a révolutionné la manière...
