Podcast

Dans cet épisode captivant, Franck Ferrand nous plonge dans l’histoire de Nabucco, l’opéra emblématique de Giuseppe Verdi, qui devint un véritable symbole du mouvement pour l’unité italienne. L’œuvre, créée en 1842 à La Scala, a immédiatement séduit le public grâce à son chœur emblématique « Va, pensiero », qui a été bissé dès la première représentation et est devenu presque un hymne national pour les Italiens.

L’opéra, mêlant passion, religion et drame historique, raconte l’histoire de Nabucodonosor, le roi néobabylonien, et de la déportation des Hébreux à Babylone, un événement biblique qui devient le point de départ d’une réflexion sur le destin, la foi et l’espoir. À travers les succès militaires de Nabucodonosor, la défaite des Assyriens et la lutte pour la domination du Levant, l’opéra capte l’essence des conflits de pouvoir tout en explorant la tragédie humaine et l’oppression religieuse.

Découvrez également l’intrigue de l’opéra, qui mêle romance et drame, avec des personnages comme la princesse Fenena, son intrigue amoureuse avec Ismaël et le destin tragique de la famille royale de Babylone. Un voyage musical et historique qui vous fait revivre l’un des opéras les plus significatifs de l’histoire de la musique.