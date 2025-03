Documentaire

Partons à la rencontre de sentinelles hors pair à Kaboul, dans un pays où la condition de la femme est une des pires de la planète, et dans une ville où les attentats sont quasi quotidiens. C’est dans ce décor de larmes et de sang qu’a été crée il y a 8 ans, la seule et unique école de musique d’Afghanistan.

Une oasis de liberté, inouïe, où des jeunes de 8 à 20 ans bravent les interdits des Talibans pour vivre leur passion. Au péril de leur vie. Et vous allez le voir, ce n’est pas une formule. Un documentaire de l’Effet Papillon.