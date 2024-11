Documentaire

Une plongée dans l’Amérique d’aujourd’hui à travers ses musiques. Embarquez dans un roadtrip à la rencontre des musiciens émergents qui réinventent, par des formes hybrides ou des postures nouvelles, les genres musicaux nés dans leurs villes.

Ici à Détroit, YaKuZa Moon a 16 ans et aiguise son rap avec la sagesse d’un vétéran. De son quartier, abandonné par la crise automobile, jusqu’au Deep End, réinvesti par la nouvelle vague du Hip Hop, YaKuZa fait entendre les voix, le flow et les pulsations de la jeunesse de Detroit.

Documentaire : Music On the Road – Détroit

Réalisation : Yoann Le Gruiec et Benoit Pergent

Coproduction : ARTE France, Les Films du Poisson et Why So Serious Productions