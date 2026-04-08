Documentaire de Geraldine Clermont allant à la rencontre de quatre jeunes musiciens de jazz manouche ayant établi résidence dans le sud de la France. Ce ne sont pas des gens du voyage, des gypsies. Ils ont entre 23 et 30 ans et se sont pourtant appropriés la musique de Django Reinhardt, dont le style de jeu et les compositions connues de tous donnèrent naissance au jazz manouche. Entre improvisations, travail et jam sessions, cette nouvelle génération s’approprie désormais les codes de cette musique autrefois associée aux manouches.