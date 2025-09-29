Documentaire

L’Opéra de Paris les a formés dès leur enfance et leur a offert une vie exceptionnelle, rythmée par la rigueur et la passion. À 42 ans, l’heure est venue de quitter cette prestigieuse maison. Alice Renavand, Stéphane Bullion et Aurélia Bellet préparent leur spectacle d’adieux. La caméra de Yonathan Kellerman suit avec une grande douceur cette transition vers une nouvelle vie.

Camarades de promotion, logés et formés par la prestigieuse maison depuis leur enfance, les étoiles Stéphane Bullion et Alice Renavand, ainsi qu’Aurélia Bellet, sujet dans le corps de ballet (troisième titre après étoile et premier danseur), ont désormais atteint l’âge fatidique. À 42 ans révolus, ils doivent choisir leur spectacle d’adieux et réfléchir à l’après. Si la plupart des étoiles passent de l’autre côté de la barre pour enseigner – la danse classique pour Stéphane Bullion –, d’autres préfèrent prendre la tangente et démarrer une nouvelle vie, par exemple à Lisbonne, dans le cas d’Aurélia Bellet. Tissant vidéos et images d’archives des trois danseurs, de l’entrée à la sortie de cette grande école, aux témoignages d’autres de tous âges, ce documentaire dévoile l’envers du décor, loin des diadèmes et des tutus. Avec une grande douceur, la caméra de Yonathan Kellerman suit ces trois choix de vie, après l’Opéra.

Un documentaire de Yonathan Kellerman (France, 2025, 76mn) disponible jusqu’au 16/03/2028