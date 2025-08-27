Infographie | 4 infos insolites sur les Beatles

Infographie

Les Beatles ont marqué l’histoire de la musique comme peu d’artistes l’ont fait. Leur influence dépasse largement les simples chansons qui résonnent encore aujourd’hui : elle se retrouve dans leurs prises de position, leurs méthodes de création et leurs choix personnels parfois inattendus.

Derrière leur image de groupe mythique se cachent de nombreuses histoires surprenantes, souvent méconnues, mais bien réelles. Voici quatre anecdotes qui montrent à quel point John, Paul, George et Ringo étaient uniques.

Ils ont refusé de jouer devant un public ségrégué

En septembre 1964, à Jacksonville, en Floride, les Beatles découvrent que leur concert devait se tenir devant un public séparé entre spectateurs blancs et noirs, comme l’imposaient encore certaines lois locales.

Le groupe prend alors une position radicale : ils annoncent qu’ils ne joueront pas si la salle reste ségréguée. Les organisateurs cèdent, et le concert devient le premier du genre dans la ville à accueillir un public intégré.

Cet acte courageux, bien au-delà de la musique, a marqué un pas symbolique vers l’égalité.

John Lennon a renvoyé sa médaille MBE

En 1965, la reine Élisabeth II décore les Beatles du titre de MBE (Members of the British Empire), une reconnaissance officielle de leur rayonnement culturel. Mais quatre ans plus tard, John Lennon décide de rendre sa médaille.

Dans une lettre adressée à Buckingham Palace, il explique son geste comme une protestation contre la guerre du Vietnam et l’implication du Royaume-Uni dans le conflit du Biafra. Ce coup d’éclat illustre la personnalité de Lennon : provocateur, engagé et incapable de se contenter du rôle de simple star.

« Yesterday » est née d’un rêve

Parmi les centaines de chansons des Beatles, « Yesterday » est sans doute l’une des plus célèbres. Pourtant, son origine est totalement insolite.

Paul McCartney raconte qu’il a entendu la mélodie complète en dormant, avant de se réveiller et de la rejouer au piano. Convaincu qu’il s’agissait d’un air déjà existant, il passe plusieurs semaines à demander autour de lui si quelqu’un la reconnaît.

Ce n’est qu’après avoir vérifié que la mélodie était inédite qu’il décide de l’enregistrer. Une preuve que l’inspiration peut frapper n’importe quand, même dans un rêve.

Aucun des Beatles ne savait lire la musique

À première vue, on pourrait croire que de tels génies de la pop avaient reçu une formation académique complète. Pourtant, aucun des quatre Beatles ne savait lire ni écrire une partition. Ils composaient à l’oreille, se basant sur leur instinct musical, leurs improvisations et leur créativité collective.

Cette absence de bagage théorique classique ne les a pas empêchés de révolutionner la musique moderne et de produire certaines des œuvres les plus innovantes du XXe siècle.