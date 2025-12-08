Documentaire

Une plongée dans l’Amérique d’aujourd’hui à travers ses musiques. Embarquez dans un roadtrip à la rencontre des musiciens émergents qui réinventent, par des formes hybrides ou des postures nouvelles, les genres musicaux nés dans leurs villes.

En direct de Chicago, le duo The Rapper Chicks – composé de Psalm One et Angelenah – cassent les codes en dénonçant le machisme du hip hop dominant sur les ondes, déconstruisant au passage les normes, les genres et les étiquettes bien pensantes.

Documentaire : Music On the Road – Chicago

Un documentaire de ​​Yoann Le Gruiec et Benoit Pergent

Coproduction : ARTE France, Les Films du Poisson et Why So Serious Productions