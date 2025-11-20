Roger Waters fut le principal auteur-compositeur et force motrice autant que créatrice de la plupart des albums d’un des groupes les plus culte de l’histoire du rock : Pink Floyd. Mais Waters s’avèrera un leader dont le perfectionnisme extrême et la nature dominante, cherchant à tout contrôler, sera ressentie comme aliénante par les autres membres du groupe. Dès 1983, Roger Waters poursuivra seul son introspection musicale, reconstruisant son iconique The Wall en un concert mémorable à Berlin quelques mois après la chute du mur.