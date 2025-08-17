La première fois qu’il a entendu le hit de Zaho de Sagazan, il a eu des doutes. Et pourtant, « La Symphonie des éclairs » s’est imposé comme le tube de 2024. Beatmaker et producteur ayant travaillé avec des musiciens comme Disiz, Hyacinthe ou Raphael, Alexis Lelong revient sur la création de ce banger et ses secrets de fabrication : on apprend notamment que la piste de piano a été enregistrée… à l’iPhone.