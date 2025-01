Documentaire

En 2007, Charles Aznavour nous avait ouvert sa maison et les coulisses de sa tournée mondiale durant six mois. Dans ce portrait intime, le chanteur se dévoilait et revenait, entre autres, sur sa carrière, sa vie privée et la disparition de son fils. Un documentaire signé Agnès Vahramian, Jean-Marie Lequertier, Michel Violet.