L’histoire des Beatles et leur influence sur la musique, l’art, la culture, la mode et la politique.
Gros plan sur la dernière grande tournée du légendaire trio canadien Rush. Avec des interviews du groupe et des images...
En octobre 2025, après avoir rempli trois soirs de suite la plus grande salle de concert d’Europe, Booba a...
Un retour sur les dernières années de Tupac à travers les yeux des légendes du rap « Eazy-E », Russell Simmons...
Phil Collins, le musicien qui a offert à Genesis un parcours jalonné de hits en recentrant ce groupe de...
Né le 12 juillet 1981 à Tel-Aviv, Yaron Herman se destinait à une brillante carrière de basketteur avant qu’une...
Les nouvelles stars de la chanson aujourd’hui sont des prêtre et des nonnes…
Musicologie et littérature : le black metal à la croisée des univers. Vous n’avez pas la moindre idée de...
Récemment – « enfin ! », soupirent ses adeptes – reconnu au patrimoine immatériel de l’humanité de l’UNESCO, le...
Né aux alentours de 1130, dans la région de Ventadour, située aujourd’hui dans le département de la Corrèze, Bernard...
Le Silbo est le langage sifflé des Gomeros, les habitants de l’île de La Gomera aux Canaries, parlant espagnol....
Au commencement était le blues, une musique née des profondeurs d’une douleur collective et d’une résilience inébranlable. Il trouve...
Enfin la vie en images de celui qui restera à jamais dans le coeur des Français l’immortel auteur du...
Ils sont passionnés et ils reprennent les chansons de leurs idoles: ce sont les Tribute Bands.
La chanteuse à laquelle ces fans sont venus déclarer leur flamme, c’est Tal. Des chansons aux messages positifs, des...
Cyrielle Formaz est une jeune chanteuse, compositrice interprète Valaisanne, prolixe & touche à tout. Elle commence la guitare classique...
En juillet 1925, le «Time Magazine» consacre sa couverture à celui qu’il présente comme le plus grand compositeur national...
L’émergence de l’intelligence artificielle dans la musique crée de véritables bouleversements. Le travail d’un artiste musicien est d’assembler des...
Une plongée dans l’Amérique d’aujourd’hui à travers ses musiques. Embarquez dans un roadtrip à la rencontre des musiciens émergents...
Dans ce documentaire, StreetPress raconte le parcours du rappeur Mehdi YZ. Il rappe la rue marseillaise : le vice...
Elle fait 500 km aux Etats-Unis pour faire vibrer les cowboys
