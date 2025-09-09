Documentaire

Entre extase et réflexion, des festivals d’un nouveau genre offrent des univers utopiques à part entière qui vont bien au-delà de simples concerts. En quête d’évasion, les festivaliers y trouvent ce qui manque à leur quotidien : créativité, échange et communauté. « Twist » propose un tour d’horizon de ces nouvelles utopies.

Au nord de Nuremberg, le festival Klangtherapie conjugue escapisme musical et engagement politique. Depuis plus de vingt ans, les performances captivantes s’y déploient sur fond de débats de société. Des mouvements comme Extinction Rebellion et We Integrate organisent des ateliers de sensibilisation à la crise climatique et aux discriminations systémiques. Le duo LISÆ fait bouger les corps et les esprits sur son rap queer aux paroles féministes.

Dans la campagne normande, le festival Château Perché transforme un château médiéval en terrain de jeux pour les sens. Parmi les festivaliers, Quentin Renaux nous emmène à la découverte d’un mélange enivrant de musique, de lumière et de danse. Pièce maîtresse du festival, la Lutinerie accueille un atelier sexpositif où se réinventent intimité et rapport au corps. Sous la direction de l’artiste Kristy Michaud, les participants s’embarquent dans un jeu de rôle voluptueux au détour d’installations féériques.

Faire la fête en harmonie avec la nature et sensibiliser à sa protection, telle est l’utopie verte du festival Circle of Leaves. DJ vedette et écolo, Dominik Eulberg profite de ses sets pour parler de la préservation de la biodiversité de manière ludique. Pour éveiller les consciences, il projette des images de métamorphoses de chrysalides sur des rythmes électro.

Dans les Carpates serbes, le Pyramid Festival allie santé mentale, folklore et psytrance. Les premiers jours, appelés Healing Days, sont consacrés au calme et à la pleine conscience. Au programme : yoga, méditation, soins traditionnels – tels ceux du guérisseur Antti Laine –, et thérapie par le son avec Malte Marten. Une entrée en matière tout en douceur pour les festivaliers qui peuvent ainsi se reconnecter avec eux-mêmes. Puis commencent les Tribal Days et l’atmosphère se transforme. Psytrance entraînante, cercles de danse et scénographie bariolée : le festival entre alors en extase. L’artiste belgradoise TKV a créé l’œuvre centrale de l’événement en combinant esthétique psytrance et motifs ornementaux venus de Serbie.

