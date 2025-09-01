Ressources Dans la même catégorie

Podcast 50 cent, du sang, des drames et des dollars Le 24 mai 2000, une voiture débarque en trombe sur la 161ème rue de South Jamaica, dans le Queens....

Conférence Le 20ème siècle selon Rossini Savez-vous que Rossini a composé ses 40 opéras en l’espace d’à peine 20 ans? Et savez-vous que de ces...

Article Les mystères cachés dans les noms des légendaires groupes de rock Les noms des groupes de rock légendaires sont souvent aussi mémorables que leur musique, cachant des histoires fascinantes et...

Article 4 infos insolites sur les Beatles Les Beatles ont marqué l’histoire de la musique comme peu d’artistes l’ont fait. Leur influence dépasse largement les simples...

Documentaire Mamoru Samuragochi, le plus gros mytho du Japon Beethoven était tellement sourd que toute sa vie, il a cru qu’il faisait de la peinture »… Jusqu’ici, on...

Podcast Lady Gaga, quand les monstres sont devenus cool Quel est le point commun entre une robe entièrement faite de viande, un vaisseau en forme d’œuf et un...

Article 4 infos insolites sur la musique classique La musique classique, souvent perçue comme solennelle et sérieuse, cache pourtant son lot d’histoires étonnantes. Derrière les partitions, les...

Article 5 instruments de musique accessibles aux débutants Apprendre à jouer d’un instrument de musique est une aventure passionnante qui permet de développer sa créativité, d’éveiller sa...

Documentaire L’art du Bèlè, une tradition ancestrale née de la résistance martiniquaise Le bèlè (ou bel-air) prend sa source dans les cultures africaines emmenées par les esclaves en Martinique. Elles ont...

Documentaire Joe Strummer ne sait pas jouer de la guitare En 2001, Tracks rencontre le plus rebelle des sujets de la reine : Joe Strummer, guitariste et chanteur des...

Documentaire Home Studio – The Musical Revolution Le premier documentaire sur le phénomène qui a révolutionné la création musicale. Découvrez l’univers sonore d’une trentaine d’artistes en...

Documentaire Michaël Gregorio, le génie de l’imitation Repéré à l’âge de 16 ans, Michaël Gregorio est un artiste capable d’incarner plus d’une centaine de chanteurs, français...

Conférence Offenbach – Wagner : un duel franco-allemand ? La rivalité entre Jacques Offenbach et Richard Wagner incarne l’un des épisodes les plus fascinants de l’histoire musicale du...

Documentaire Les entrepreneurs de la house : Guetta, Solveig, Sinclar David Guetta, Bob Sinclar et Martin Solveig ont réussi un véritable tour de passe-passe : transformer le disc jockey...

Documentaire Musique de guerre Même si Gaza est une zone de conflit, il faut bien que la vie quotidienne de ses habitants continue....

Documentaire Mozart chez le Marquis de Sade Documentaire sur le processus de création de l’opéra de Mozart. Depuis la première répétition jusqu’à la première, la caméra...

Documentaire Aretha Franklin – Soul Sister Un portrait vibrant de la reine de la soul – indissociable de Detroit, son fief, et du combat pour les droits...