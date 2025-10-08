Ressources Dans la même catégorie

Podcast Erik Satie Erik Satie : le dandy solitaire qui a changé la musique. Avec ses Gymnopédies envoûtantes, ses partitions absurdes et...

Conférence Johnny et la musique classique Une conférence ludique et érudite sur les liens entre la musique chantée par Johnny Hallyday et la musique baroque...

Conférence La musique russe en 1917 En 1917, la musique russe se trouvait à un tournant dramatique, à l’image du pays tout entier. Cette année-là,...

Podcast Elton John : prodige de la musique et star mondiale Pop star au-delà des modes, reconnu par les plus grands – tant John Lennon que Bob Dylan – mais...

Documentaire L’odyssée musicale de Kate Bush Une voix unique et un imaginaire luxuriant : depuis près d’un demi-siècle, Kate Bush fascine le public et inspire...

Documentaire Comment les femmes défendent le métal ? La musique reste un domaine où les femmes sont sous-représentées : il est temps pour chacune d’oser et de...

Conférence La dialectique de la pop Tout le monde connaît la pop, la reconnaît, a un avis sur elle. Pourtant, sa singularité artistique et philosophique...

Podcast Eric Clapton : les luttes personnelles d’un surdoué de la guitare Guitariste surdoué, Eric Clapton est l’un des artistes incontournables du blues et du rock. En solo mais aussi au...

Documentaire Sex & Music : de dominées à dominantes En quarante ans, de l’exception Janis Joplin au phénomène Beyoncé, les femmes se sont émancipées au micro et sur...

Documentaire Célébrité express : que sont devenus nos stars de télé-crochets ? Ils s’appellent Jérémy Amelin, Lucie Azard ou Nicolas Vitiello et ont tous connu la célébrité en participant à des...

Documentaire Rammstein aux USA (1/2) Rammstein – avec un « R » roulé (ou sans) : le nom de ce groupe fait depuis 20...

Documentaire Julia, harpiste, vit sur un voilier Julia Sallaberry est une jeune femme, la trentaine, musicienne et harpiste qui vit avec son compagnon à bord d’un...

Documentaire Simon & Garfunkel : l’autre rêve américain Un demi-siècle après son enregistrement en 1970, ce documentaire captivant retrace l’histoire de « Bridge Over Troubled Water », l’ultime album, devenu culte, du duo formé par Paul Simon et Art Garfunkel. Après avoir livré,...

Documentaire Rachid Taha en Algérie : ma parabole d’honneur Rachid Taha est algérien. Pour la première fois depuis une dizaine d’années, il retourne pour une série de concerts...

Documentaire Des fans complètement Gaga Ces deux amis Lillois sont des fans inconditionnels de Lady Gaga. Ils vont aller jusqu’à Paris en limousine pour...

Documentaire Julio Iglesias – Amour, gloire et chansons De ses débuts dans l’Espagne franquiste à sa gloire internationale, un portrait tout en savoureuses archives du chanteur « latin...

Documentaire Stars 80 : un retour sur scène mouvementé ! Quelques imprévus, un éloignements très long de la scène et du monde spectacle, des négociations entre stars…

Documentaire Barbara en liberté A l’aube de célébrer les 20 ans de sa disparition, l ‘image de Barbara, filtrée par le temps, est...

Documentaire Paraguay : il crée un orchestre avec des instruments recyclés Guitares, contrebasses, saxophones… il fabrique tous les instruments avec de vieux objets récupérés dans les poubelles. A Asunción, en...