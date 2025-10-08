Bob Dylan ; une légende de la musique populaire américaine découvert sur les scènes bohèmes de Greenwich village au début des 60s et que Joan Baez présentera à un plus vaste public. Un auteur-compositeur-interprète qui a influencé des générations d’artistes, parmi les plus grands, et dont les chansons folk « A Hard Rain’s A-Gonna Fall » et « Blowin’ in the Wind » se rangeront parmi les hymnes pacifistes et contre la guerre du Vietnam. Une personnalité parfois controversée mais un homme de lettres, également, dont les textes poétiques et engagés seront récompensés par le Prix Nobel de Littérature en 2016.