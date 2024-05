Documentaire



Originaire du Val-de-Marne, La Valentina a grandi sous l’influence de ses racines colombiennes. Passée par le concours de rap Nouvelle École sur Netflix et le Mama Festival, elle préfère son indépendance en binôme avec Tonio 8cho aux gros studios. À quatre mains, ils mélangent sons à l’ancienne, beats electro hyper modernes, salsa et rap, auxquels La Valentina intègre des textes mélancoliques oscillant en permanence entre français et espagnol. Un croisement des genres et des langues qui lui permet d’explorer sa double identité dans son premier EP Del Amor Y Otros Demonios. Tracks a suivi la chanteuse montante à quelques heures de son premier concert solo à La Boule Noire à Paris.