Documentaire



Avec son éternel sourire au coin des lèvres et ses costumes blancs à pattes d’éléphant, Joe Dassin est un chanteur populaire qui a collectionné les tubes. Plus de quarante ans après sa disparition, le public garde de Joe Dassin l’image d’un chanteur populaire qui, en quinze ans de carrière, a fait les grandes heures des émissions de variétés.

« Champs-Elysées », « L’été indien » ou encore « si tu n’existais pas » sont des tubes des années 70.

Seulement, la réalité est bien évidemment plus dense, plus intense qu’on ne pouvait le croire… La vie du chanteur ressemble à une course effrénée avec ses blessures familiales, ses rebondissements heureux, ses obstacles et ses mauvaises trajectoires.

Un film de Marianne Tavennec et Alexis Guillot

Sur une idée originale de Laurent Delahousse

Un production Magnéto