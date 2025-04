Podcast

L’archéo-musicologie, discipline mêlant histoire, archéologie et sciences, permet de redonner vie aux instruments du passé. Grâce aux recherches de Laurent Davin, post-doctorant en technologie et ethnologie des mondes préhistoriques au CNRS, et de Julian Cuvilliez, archéo-musicologue, luthier et musicien, il est possible d’entendre les sons qui résonnaient il y a plus de 35 000 ans.

Une heure passionnante pour découvrir les instruments ayant marqué les grandes étapes de l’évolution musicale.