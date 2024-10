Documentaire

Nous exprimons-nous de la même manière dans les différentes situations de la vie courante ? En réunion, au téléphone ou en conversation privée, nos modes d’expression changent et s’adaptent. Une mécanique qui ne concerne pas seulement l’expression verbale. Derrière les murs de l’IRCAM – l’Institut de Recherche et Coordination Acoustique / musique, une équipe composée d’un musicologue, d’une psycholinguiste et d’un philosophe s’intéresse à l’expression musicale dans sa forme la plus libre : l’improvisation. Se pourrait-il que des musiciens communiquent eux aussi différemment selon qu’ils soient ensemble ou séparés et quel impact cela a-t-il sur leur créativité ?

Pour tenter de le découvrir, les scientifiques ont choisi d’étudier un style musical très particulier qui a émergé dans les années 60 : l’improvisation libre. Un genre qui réclame de dialoguer avec l’autre sans partition, ni thème déterminé.