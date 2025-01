Documentaire

A Filetta, signifiant « la fougère » en corse, est un chœur polyphonique unique composé de six hommes formant un demi-cercle. Leurs voix s’élèvent pour offrir un chant universel, rare et profondément émouvant. Pendant un an, le réalisateur Don Kent a suivi ce groupe emblématique dans leur quotidien, les filmant entre Calvi et L’Île-Rousse, au cœur des villages perchés de Balagne, qui deviennent eux-mêmes des personnages de ce voyage musical.Célèbre pour ses collaborations avec le compositeur Bruno Coulais (Himalaya, Le Peuple Migrateur), A Filetta impressionne par sa capacité à réinventer la tradition du chant polyphonique : des chants traditionnels et sacrés aux compositions inédites comme Médée.A Filetta, des voix corses authentiques, une aventure musicale hors du commun, capturée dans un film inoubliable.

Réalisateur : Don Kent